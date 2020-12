Preso por arrastão em Caraúbas é Diretor de Turismo de Olho D’água

Um dos presos, suspeitos de participar do arrastão realizado neste domingo (27) no município de Caraúbas, ocupa o cargo de Diretor do Departamento de Turismo do município de Olho D’água do Borges.

O MOSSORÓ HOJE teve acesso à portaria de nomeação de Israel Ferreira Nunes, de 18 anos. O documento data do dia 7 de abril de 2020 e é assinado pela prefeita Maria Helena Leite de Queiroga.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE tentou contato com a prefeitura, bem como com os assessores do município, a fim de obter um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno.



Já o secretário de Turismo, Escolástico Paulino Filho, conversou com nossa equipe e explicou que tanto a nomeação para o cargo, quanto a exoneração, cabe à prefeita Maria Helena.

Contou que já foi informado que a exoneração de Israel será publicada na edição desta terça-feira (29) do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte e classificou como absurdo o fato disto ainda não ter sido feito.

O CASO

Por volta da 1h deste domingo (27), quatro homens teriam invadido duas residências da comunidade rural Sítio Borracha, praticado um arrastão e um dos suspeitos cometeu dois estupros, sendo um contra uma mulher adulta e outro contra uma adolescentes.

Ainda neste domingo, Israel Ferreira Nunes, de 18 anos, foi preso em sua residência, na cidade de Olho D’água do Borges. Além dele, também foi preso José Soares de Souza Neto. Outros 2 suspeitos seguem sendo procurados.

