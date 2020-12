Souza elogia iniciativas do governo que beneficiam o pescador do RN

O deputado estadual Souza (PSB) destacou, na sessão plenária que aconteceu nesta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, as ações do Governo do Estado direcionadas ao pescado no Estado.

O deputado, que é presidente da Frente Parlamentar da Pesca, comentou sobre o Projeto de Lei de autoria dele, que foi sancionado pela governadora e virou Lei, incluindo o pescado na merenda escolar.

“Fiquei muito feliz com a notícia de que a Lei será implementada pelo Poder Executivo. Acreditamos que a pesca deve ser estimulada na alimentação”, falou.

Souza Neto também informou que o programa governamental de assistência social Chega Junto adquiriu pescado, prestigiando os trabalhadores da pesca do RN.

“Isso vem melhorar a renda do pescador, principalmente o artesanal, garantindo a aquisição do seu produto. Parabenizo o governo pela concretização da nossa iniciativa”, falou.