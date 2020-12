Abastecimento de Luís Gomes será suspenso a partir desta quarta-feira (30)

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou, nesta terça-feira (29), que o abastecimento do município de Luís Gomes será paralisado a partir desta quarta-feira (30).

Segundo a Caern, a paralisação acontece devido ao baixo nível de água do açude Dona Lulu Pinto, que abastece a cidade.

Com o fornecimento de água interrompido, a Companhia suspende também o faturamento no município, deixando de emitir as contas de água para os moradores de Luís Gomes.

A Companhia não informou qual medida será utilizada para suprir a necessidade de água dos dos moradores do município.