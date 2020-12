732 Policiais Militares são promovidos no Rio Grande do Norte. A assinatura do ato de promoção foi realizada na manhã desta terça-feira (29). Com estas promoções, o Governo de Fátima já soma, em dois anos, um total de 5.882 promoções entre oficiais e praças da PM. A maior ascensão profissional que as forças de segurança teve nos últimos anos.

FOTO: ASSESSORIA DA PM