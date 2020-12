"Rei do Crime" é assassinado com mais de dez tiros em Mossoró-RN

Assassinato aconteceu por volta das 18 horas numa oficina de motos da Rua Prudente de Morais, perto do Hospital Rafael Fernandes; Os assassinos, que fugiram num carro branco, teriam dito: "eu sabia que lhe achava, seu arrombado" e passaram a atirar. Antes de começar a ser alvejado, a vítima teria dito: "MEU DEUS"

“Eu sabia que eu lhe achava, seu arrombado”. Estas foram as palavras ditas pelo assassino, encapuzado, de Francisco Jefferson da Silva, conhecido por "Rei do Crime", de 19 anos, segundos antes de assassiná-lo, numa oficina de moto na Rua Prudente de Morais, perto do Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró-RN.

O ataque aconteceu por volta das 17h50 horas. Os assassinos estavam num carro branco. A Polícia Militar foi acionada ao local realizado o isolamento de cena do crime até a chegada do Instituto Técnico-científico de Perícia e a Polícia Civil para recolher o corpo para exames e iniciar as investigações.

A vítima residia no bairro Paredões, mas segundo seus familiares, pouco aparecia em casa. Quando foi morto, estava fazendo um serviço na motocicleta que andava. A Polícia Civil está buscando os depoimentos de familiares e também amigos para tentar chegar aos assassinos.

Ao ouvir do assassino a frase "eu sabia que lhe achava, seu arrombado", a vítima, Francisco Jefferson, teria dito: "MEU DEUS!”.

O corpo de Jefferson foi removido para a sede do Itep e, após os exames periciais, será liberado para a família realizar o sepultamento.