Os 89 servidores convocados nesta terça-feira (29) farão parte do quadro de funcionários da segunda, quinta e sétima Regiões de Saúde do Estado como incremento de recursos humanos para a reabertura e expansão de leitos iniciados no RN com o aumento no número de casos de infecção pelo novo coronavírus.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) divulgou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (29), a lista de profissionais da saúde convocados para a contratação imediata.

Os 89 servidores temporários irão fazer parte do quadro de funcionários da segunda, quinta e sétima Regiões de Saúde do Estado como incremento de recursos humanos para a reabertura e expansão de leitos iniciados no RN com o aumento no número de casos de infecção pelo novo coronavírus.

Com o processo de contratação, o Estado terá mais 28 enfermeiros; 41 técnicos em enfermagem; 8 fisioterapeutas; 5 técnicos em radiologia; 2 técnicos em laboratório; além do implemento na equipe responsável pela alimentação dos pacientes com 2 auxiliares de cozinha e 3 copeiros.

Na publicação, os aprovados poderão conferir a lista de documentos solicitados, assim como informações sobre como o processo de contratação deverá acontecer para o início das atividades. A edição do DOE pode ser acessada por meio do link (https://cutt.ly/1jq2CIl).

A nova expansão na equipe de profissionais da saúde estadual reforça o comprometimento do Governo do Estado com a assistência de pacientes acometidos pela Covid-19.

Desde que a pandemia chegou ao Brasil a governadora Fátima Bezerra, por meio da Sesap, direcionou esforços para a criação um plano de de contenção da doença no estado, direcionando recursos para investimentos em melhorias e expansão da rede de hospitais, assim como as contratações de profissionais das variadas áreas da saúde, viabilizando a oferta de atendimento nas 8 regiões de saúde do RN e, com isso, salvando mais de 5.100 vidas potiguares em leitos SUS.