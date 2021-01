O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (30). Os dois estavam bebendo, na residência da vítima, quando houve um desentendimento. Francisco das Chagas Sobrinho, de 65 anos, mais conhecido por “Chico Pequeno”, teria se exaltado após levar um tapa na cara e desferiu algumas cutiladas de faca peixeira no sobrinho, Gilvan Soares dos Anjos; O idoso foi preso ainda no local do crime.