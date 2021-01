Jovem executado em frente a casa do vizinho na Rua João Damásio, em Mossoró

Por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira, 4, Rudson França de Miranda, o Xinha de 25 anos, foi executado a tiros na cabeça (testemunhas não falaram quem são os autores) na Rua João Damásio, que fica localizada no bairro Belo Horizonte, zona sul de Mossoró-RN.

Trata-se da primeira ocorrência de conduta violenta letal e intencional (CVLI) ocorrida em 2021. Em 2020 foram registradas 187 ocorrências desta natureza, 15% a menos do que no ano anterior, segundo levantamento do Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (OBVIO).

A vítima já é conhecida da polícia, em especial pelos agentes da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos. Em 2019, ele tentou tomar uma moto de assalto no Bom Jesus e foi baleado pela vítima. Pediu socorro na UPA e terminou preso pela Polícia. Antes, em 2018, ele havia sido preso pela equipe da Narcóticos de Mossoró por tráfico de drogas.

Após o ataque, a Policia Militar foi acionada ao local. O corpo de Rudson França de Miranda estava caído, de joelhos, perto da porta de uma residência verde, em frente a que mora na Rua João Damásio, conhecida por ser a rua mais ocorre crimes em Mossoró.



A Polícia Militar acionou a Policia Civil e também equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia para remover o corpo para exames. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. A investigação será conduzida pelo delegado Valtair Camilo.