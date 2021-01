Caern reforça equipe para resolver a falta de água no município de Tibau. “Desde a última terça-feira (29), a equipe está nesta operação de forma incansável, com equipes trabalhando 24h por dia. A bomba caiu no poço a uma profundidade de 380m e, desde então, todas as medidas estão sendo tomadas para resolver esta situação e retomar o abastecimento”, afirmou a Caern. A previsão da Companhia é que o serviço seja concluído até amanhã (5), com um prazo de normalização de até 48h após a conclusão.

A Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) informou, nesta segunda-feira (4) que enviou engenheiros civis, operadores, mecânicos, auxiliares mecânicos, eletromecânicos e técnicos de engenharia para agilizar a resolução do problema do Poço que abastece a cidade de Tibau.

Ao todo, segundo a Companhia, são 20 empregados, além de diversos equipamentos, envolvidos no conserto do poço da cidade.

“Desde a última terça-feira (29), a equipe está nesta operação de forma incansável, com equipes trabalhando 24h por dia. A bomba caiu no poço a uma profundidade de 380m e, desde então, todas as medidas estão sendo tomadas para resolver esta situação e retomar o abastecimento”, afirmou a Caern.

O equipamento é imprescindível para o funcionamento do poço. Mesmo sendo um serviço no qual a equipe já possui experiência, a situação tem se mostrado mais complexa e com um alto grau de dificuldade. Para este trabalho foi necessário, inclusive, a confecção de ferramentas especiais.

A previsão atual da Companhia é que o serviço seja concluído até amanhã (5), com um prazo de normalização de até 48h após a conclusão.