PRF registra redução de 41% no número de acidentes nas BRs que cortam o RN

A Polícia Rodoviária Federal divulgou, nesta segunda-feira (4) o balanço da Operação Final de Ano, nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte.

De acordo com o órgão, nos primeiro dias de 2021, houve uma redução de 41% no número de acidentes registrados nas estradas, com relação ao mesmo período de 2020.

Ao todo, foram 13 acidentes, sendo um deles de maior gravidade, com registro de um óbito. O caso aconteceu na cidade de Angicos, no sábado (2).

O condutor de um Ford Ka colidiu frontalmente com o condutor de um Corolla. Este último entrou em óbito ainda no local. Outras duas pessoas que estavam nos veículos foram socorridas em estado grave.

Foram registrados 370 autos de infração de trânsito. Uma redução de 57% com relação ao ano anterior.

As principais infrações registradas nos dois anos foram: ultrapassagem proibida, falta de uso de cinto de segurança pelo passageiro e falta de capacete para motociclistas.

Ao todo, 4 pessoas foram presas neste feriadão de virada de ano. Duas foram presas por crime ambiental, uma por tráfico de drogas e a quarta por receptação. Um veículo roubado foi apreendido.

“A PRF atuou com 151 policiais ao longo de todo o feriadão e se colocou em locais estratégicos, onde há maior número de acidentalidade, de cometimento de infrações e de criminalidade”.