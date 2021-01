O professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mais precisamente do Campus Pau dos Ferros, Emanuel Neto Alves de Oliveira, criou e patenteou a fórmula de um iogurte em pó.

O produto foi desenvolvido através de pesquisa realizada em laboratórios do Campus de origem do professor e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), onde ele cursa doutorado.

Intitulada “Desenvolvimento e caracterização de preparado sólido para iogurte prebiótico de manga”, a tese de doutorado do professor Emanuel visa promover maior estabilidade (tempo de consumo) a este produto alimentício tão bem aceito e consumido pela população brasileira.

Segundo ele, ao aumentar a durabilidade do alimento, ele pode ser facilmente comercializado em mercados mais distantes.

“O alimento desenvolvido não necessita de refrigeração, com isso o iogurte em pó, além de ter um maior período de validade, ainda pode atingir mercados mais distantes da região produtora o que não acontece atualmente com os iogurtes tradicionalmente encontrados nos supermercados”, detalha.

PATENTES

Para complementar o sucesso do trabalho, Emanuel comemora a conquista do depósito de duas patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e fala da importância desta pesquisa.

“O nosso produto é uma revolução para a indústria de produtos lácteos, pois além de possuir validade quase 9 vezes maior do que o iogurte tradicional, ainda gera economia de energia elétrica e de logística, visto que não precisa de refrigeração no seu transporte e nem armazenamento", relata Emanuel.

Das patentes, a primeira delas é referente ao iogurte em pó. A segunda diz respeito ao iogurte pronto para o consumo obtido a partir do preparado sólido. As patentes já estão oficialmente depositadas no órgão.