Dupla confessa na Polícia ter matado o servidor da UFERSA em Mossoró

Policiais civis chegaram aos suspeitos (já confessaram o crime) através de informações passadas pela população; Além do casal que confessou ter matado José Mário, os policiais conduziram outros 3 suspeitos; Eles procuram a arma e a motocicleta usada no crime, que revoltou a população de Mossoró

Com apoio da população, a Polícia Civil de Mossoró prendeu os suspeitos de matarem o servidor aposentado da UFERSA José Mario Moura Pinto, de 64 anos, na noite do dia 28 de dezembro passado, na região do Bairro Ilha de Santa Luzia, no Grande Alto São Manoel em Mossoró. Os policiais disseram que dois confessaram o crime.

Na ocasião, as testemunhas apontaram que o crime foi praticado por um casal.

Veja mais.

Servidor da UERSA aposentado é morto por assaltantes em Mossoró

DHM divulga imagens da dupla que matou servidor da UFERSA

Na manhã desta quarta-feira, 6, a Policia Civil prendeu primeiro uma jovem, possivelmente de menor. Esta jovem teria apontado quem deu cobertura e o seu comparsa. Com as informações, os policiais civis conduziram todos a Delegacia de Homicídios.



Crimes desta natureza (assalto seguido de morte) era investigado anteriormente pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos. Entretanto, esta norma interna da Secretaria de Segurança mudou. Agora é investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

O inquérito está sendo presidido pelo delegado Valtair Camilo, que em contato com MOSSORÓ HOJE, destacou que estava em diligências, buscando mais informações. Na Delegacia de Homicídios, os policiais entraram com pelo menos 5 pessoas, entre eles os dois suspeitos de matarem José Mário.

Os policiais querem saber o destino da arma, da motocicleta e de outras informações que possam reforçar a elucidação por completa do assassinato de José Mário.

Os nomes dos suspeitos serão divulgados assim que a Policia Civil concluir esta etapa das investigações.

O MOSSORO HOJE apura mais informações no local.