MEC dá dicas sobre o tema da redação do Enem em publicação no Instagram

Na última terça-feira (05), o Ministério da Educação (MEC) surpreendeu os estudantes que farão as provas da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Órgão usou o seu perfil oficial no Instagram para dar dica do tema da redação.

Após abrir uma caixa de perguntas em seus Stories, para que os participantes pudessem tirar dúvidas sobre as provas, o MEC publicou uma resposta com a promessa de uma “dicazinha” sobre a redação do Enem, já que muitos estudantes usaram o espaço para fazer perguntas sobre o tema da redação.

Porém, a informação é proibida de ser divulgada antes do início das provas, para garantir a igualdade entre os participantes. “Vocês pediram spoiler sobre a redação do Enem. Spoiler, eu não posso dar, mas segue uma dicazinha para vocês”, escreveu o MEC na publicação.

A dica dada pelo Ministério destaca a importância da competência 4 do manual de correção da redação do Enem, que avalia se o candidato demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação do texto.

Em seguida, o MEC fez outra postagem ressaltando os investimentos feitos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na formação de professores.

Essa não é a primeira vez que o Ministério da Educação usa as redes sociais para dar pistas sobre o tema da redação. Desde 2017 o MEC e o Inep divulgam dicas dos temas de redação do Enem.

Cronograma Enem 2020

Prova impressa: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março