Prefeita atende MP/RN e suspende eventos públicos e privados em Tibau/RN

De acordo com o novo Decreto, em virtude da seriedade e o comprometimento com que o município de Tibau vem pautando sua postura no enfrentando a pandemia, desde o seu início, continuará primando pela adoção de medidas alinhadas às recomendações, relatórios e dados técnicos das equipes de saúde, todas, inclusive, respaldadas pelos Comitês Municipal e Estadual de Enfrentamento ao COVID-19.

Em acolhimento as recomendações do Ministério Público da 2ª Promotoria de Justiça de Areia Branca, para suspensão imediata de realização de quaisquer eventos corporativos, shows ou qualquer outra modalidade de evento de massa, públicos ou privados, a prefeita Lidiane Marques (PSDB), do município de Tibau, emite novo Decreto, o de nº 001/2021, prorrogando o isolamento social e trazendo outras providências.

De acordo com o novo Decreto, em virtude da seriedade e o comprometimento com que o município de Tibau vem pautando sua postura no enfrentando a pandemia, desde o seu início, continuará primando pela adoção de medidas alinhadas às recomendações, relatórios e dados técnicos das equipes de saúde, todas, inclusive, respaldadas pelos Comitês Municipal e Estadual de Enfrentamento ao COVID-19.

Conforme o Decreto, diante o cenário da pandemia em todo o Estado e que ainda inspira cautela e atenção, o município manterá o isolamento social, estando comprometido, acima de tudo, com a vida do cidadão.

Todas as medidas contidas no Decreto você tem acesso no link AQUI.