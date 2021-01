Ex-presidiário é morto em confronto com a Polícia Militar, em Caraúbas

Um ex-presidiário foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (6), no Bairro Leandro Bezerra, localizado no município de Caraúbas, no Rio Grande do Norte.

O homem foi identificado como Tallyson Dantas da Silva, de 25 anos, conhecido como “Todinho”. Ele tinha saído do sistema prisional há pouco tempo.

Segundo informações da PM, o Grupo Tático Operacional (GTO) recebeu uma denúncia de que uma facção criminosa estava preparando um ataque às forças policiais da cidade. Um dos nomes citados na denúncia era o de Tallyson.

Ao chegarem à residência dele, para verificar a denúncia, Tallyson estava armado e reagiu a voz de prisão, realizando vários disparos contra a guarnição. Esta, por sua vez, reagiu à agressão. Na troca de tiros, o homem foi baleado no peito.

Tallyson ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais até o Hospital Regional de Caraúbas, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, Tallyson Dantas já tinha passagem por homicídios qualificados, tráficos de drogas, organização criminosa e latrocínio.