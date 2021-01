Felipe Guerra: Gestão busca viabilizar turismo de aventuras nas cavernas

Senador Jean (PT) iniciou a série de lives do projeto Giro pelo RN nesta quinta-feira (7), com um encontro virtual com o prefeito Salomão Gomes e a comunidade de Felipe Guerra, no Oeste potiguar. A live foi realizada pelo Facebook do parlamentar.

Jean vai rodar por diferentes cidades do Rio Grande do Norte neste mês de janeiro, e até o meio de fevereiro, para conversar com os prefeitos e com a população sobre as demandas de cada município.



Em 2020, o parlamentar percorreu o estado presencialmente no início do ano, sob a mesma proposta de debater as questões colocadas pelos representantes municipais e também os moradores de cada localidade. Contudo, em 2021, por causa da pandemia da Covid-19, Jean Paul decidiu que esse contato ocorrerá pela internet.



No encontro desta quinta (7), o prefeito Salomão Gomes conversou sobre as demandas de Felipe Guerra e sobre como o mandato de Senador Jean já tem auxiliado em sua gestão. O parlamentar montou um grupo de debate para viabilizar a exploração turística sustentável das cavernas existentes na cidade.

“Quero agradecer aqui o apoio do Partido dos Trabalhadores. Temos o compromisso de administrar ouvindo as pessoas. Sabemos da realidade do nosso município, mas faremos um bom trabalho”, disse o prefeito.

Jean saudou a população felipe-guerrense e as autoridades presentes na reunião online. “A gente queria estar junto aí de vocês mais uma vez, pra ver de perto as questões da cidade, mas esse tempo de pandemia impede. Então viemos virtualmente”, declarou o senador.

O vice-prefeito de Felipe Guerra, Ubiracy Pascoal, também esteve no encontro e agradeceu a Senador Jean pelo alinhamento que tem tido com a gestão, no que diz respeito a promover melhorias no município. “Agradeço a Jean por adotar as nossas potencialidades, abraçar a nossa cidade”, reforçou.

Senador Jean lembrou também da parceria que tem firmado com o prefeito Salomão para a promoção do turismo. “Nosso mandato está sempre disponível para firmar parcerias que visem a melhorar a vida do povo potiguar”, destacou.



Durante a live, Jean fez uma apresentação sobre sua atuação no Senado, os projetos que desenvolve no mandato e a efetivação do envio de emendas parlamentares para os Municípios e para o Estado. Além disso, o senador também tratou das duplicações das Brs 304 e 406, que foram incluídas no Plano Pluri Anual através de emendas propostas por ele.



A transmissão ao vivo no Facebook permitiu também a interação do público que acompanhou o encontro. Nesse sentido, Senador Jean respondeu a perguntas de potiguares que assistiam à live. “Esse contato é muito importante. Ouvir a população e poder prestar satisfação do nosso serviço é parte do nosso trabalho”, declarou Jean.



As lives do Giro pelo RN continuam nesta sexta-feira (8), com visita virtual às cidades de Tibau e Upanema. O projeto segue com os encontros online de segunda a sexta-feira até meados de fevereiro. Na região Oeste, as lives vão até o dia 20 de janeiro.