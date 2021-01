A instalação da sonda rotativa foi concluída no final da tarde desta quinta-feira (7). A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) contratou este equipamento para retirar bomba presa a 380 metros, dentro do poço que abastece a cidade de Tibau.

Nesta sexta-feira (8), serão iniciadas as tentativas de içamento (pescaria) da bomba que está impedindo o funcionamento do poço. Por este motivo, nos últimos dias, a cidade está com o abastecimento suspenso.

De acordo com o gerente da Regional Oeste, Márcio Bruno Dantas, este tipo de sonda permite mobilidade e a descida de equipamentos que vão facilitar a retirada da bomba presa ao poço.

Tentativas anteriores com o guindaste e peças feitas para o serviço conseguiram retirar outros equipamentos como cabos elétricos e outros componentes do sistema.

Já retirada da bomba, que pesa mais de duas toneladas, será feita pela sonda. Ainda não é possível dar um prazo para a retirada da bomba, mas tão logo a mesma seja içada, o poço será reativado para distribuir água.



“A equipe da Caern está fazendo todo o esforço, desde o início deste incidente, para resolver a questão do abastecimento de Tibau”, explica o gerente Márcio Bruno. A situação é uma prioridade para a Companhia e para o Governo do Estado.