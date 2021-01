Frentista mata caixa de supermercado a sangue frio em São Miguel/RN

O crime aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (7). Francisco Leonardo de Sousa, de 34 anos, que era operador de caixa e atleta amador de futsal, estava trabalhando quando o suspeito entrou no supermercado, sacou a arma e atirou; Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e da cidade; O suspeito foi identificado como Adeilson Frentista (FOTO), que está foragido.

A Polícia Militar do município de São Miguel, na região Alto Oeste do Rio Grande do Norte, registrou um homicídio que chocou a cidade, na manhã desta quinta-feira (7).

O funcionário de um supermercado, identificado como Francisco Leonardo de Sousa, de 34 anos, foi morto a tiros dentro do estabelecimento comercial.

O assassino foi identificado logo em seguida pela Policia Militar, após analisar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e também da cidade.

Trata-se de Adeilson Frentista, de azul na foto acima.

Francisc o, que era operador de caixa e mais conhecido na região por Leo Paraíba (de camisa preta ao lado), estava trabalhando no momento do crime e não teve tempo de reagir. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local e também da cidade.

Leo Paraíba era muito conhecido na cidade pelo trabalho social que realizava com garotos (tem escolinha de futebol) e também pelo fato ser bom jogador de futsal, já tendo atuado em várias equipes da região.

Leo Paraíba mulher e dois filhos menores.





O crime

As gravações mostram o suspeito descendo de uma motocicleta e atravessando a rua. Em seguida, ele entra no supermercado, saca a arma e desfere cerca de 4 disparos contra a vítima. O homem fugiu em seguida.

Graças às gravações, a polícia já conseguiu identificar o atirador como sendo Adeilson Frentista, que está foragido. O caso será investigado pela Polícia Civil de São Miguel, com base em levantamento da Policia Militar.