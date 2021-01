Operação Verão 2021 terá efetivo extra de 735 agentes e investimento de R$ 7 milhões

O Governo do Estado lançou, nesta sexta-feira (8), a Operação Verão 2021. A ação integrada de segurança pública terá um efetivo extra de 735 agentes, entre policiais militares e civis, bombeiros e servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), que vão se somar ao efetivo regular em um trabalho diário até dia 17 de fevereiro, que marca a data do fim do Carnaval.

O investimento total do Governo em diárias operacionais para a Operação Verão 2021 será de aproximadamente R$ 7 milhões.

Os números da Operação Verão foram apresentados em evento chefiado pela governadora Fátima Bezerra, com a participação dos líderes de cada órgão de segurança do Rio Grande do Norte.

“A Operação Verão é uma ação de Governo, realizada de forma integrada entre as nossas forças de segurança e que visa garantir mais tranquilidade e segurança para o povo do Rio Grande do Norte e para os turistas”, afirmou a governadora durante a solenidade.

Para reforçar o efetivo, o secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, Francisco Araújo, destacou que o efetivo extra atuará permanentemente com mais de 560 policiais militares, 75 membros da Polícia Civil, 70 guarda-vidas e 27 servidores do Itep.

“A Operação Verão é uma ação de todos os órgãos da segurança pública do RN e que cobrirá toda a extensão da orla potiguar, indo de Sagi até Tibau”, destacou Araújo.

A governadora destacou que a Operação Verão 2021 seguirá a política de esforço coordenado e integrado que dá o tom do trabalho do Governo.

“Todos têm papéis fundamentais na operação, desde a segurança com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Seap e o Itep, até o Detran, o DER/RN, o Idema e até Secretaria de Turismo”, atestou a chefe do Executivo potiguar.

A formatação do plano da Operação Verão contou ainda com a participação do vice-governador, Antenor Roberto, que também é coordenador da Política Estadual de Segurança Pública do RN.

Ainda durante a solenidade, o secretário de Estado da Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio, destacou o empenho do Governo em investir na segurança pública do RN.

“Tivemos vários avanços no controle do sistema prisional, no aparelhamento e na valorização dos servidores. Somente em 2020, o governo investiu RS 20 milhões”, comentou Florêncio.

Também compareceram a solenidade, o diretor geral do Itep, Marcos Brandão, o comandante da Polícia Militar, Coronel Alarico Azevedo, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Josenildo Acioli, o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), Manoel Marques, e o Diretor de Policiamento da Grande Natal (DPGRAN), delegado Marcos Geriz.