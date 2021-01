Em reunião com senador, prefeita fala em Plano Diretor e Saneamento de Tibau

Ainda durante a reunião, o jornalista Cézar Alves, do MOSSORÓ HOJE, sugeriu a urbanização da praia das Manoelas, para incrementar o turismo. As autoridades municipais destacaram que já existe projeto feito pela Ufersa neste sentido. O Senador Jean Paul Prates está fazendo um tour online pelos municípios do RN, debatendo os problemas e buscando soluções.

O senador Jean Paul Prates, em diálogo online com a nova prefeita do município de Tibau, Lidiane Marques, debateu temas importantes para o crescimento econômico do município, como saneamento básico, abastecimento e uma possível urbanização da praia das Emanuelas.

Jean vai rodar por diferentes cidades do Rio Grande do Norte neste mês de janeiro, até o meio de fevereiro, para conversar com os prefeitos e com a população sobre as demandas de cada localidade, observando como pode contribuir para o desenvolvimento regional.

No caso do município de Tibau, a principal atividade econômica é o turismo. A prefeita Lidiane Marques destacou que o município tem cerca de 5 mil habitantes, mas que neste período do ano chega a ficar com 150 mil habitantes e daí nem todos os serviços suportam.

É o caso do abastecimento de água, que está prejudicado devido ao fato de um dos poços ter quebrado há poucos dias. A Caern, neste caso, contratou uma sonda especial para “pescar” a bomba, pesando cerca de 2 toneladas, a uma profundidade de 380 metros.

As autoridades do município também expressaram ao senador a necessidade de investir no Plano Diretor da Cidade e em obras de saneamento básico. O jornalista Cézar Alves observou a necessidade de urbanizar a Praia das Emanuelas e preservar o morro do chapéu.

EMENDAS

Durante a live, Jean lembrou da emenda parlamentar destinada a Tibau para a construção de uma praça na comunidade de Gado Bravo. Trata-se de um local perto da praia e ainda em desenvolvimento, portanto é uma obra que contribui para a urbanização dessa área nova. Foram R$ 250 mil enviados à prefeitura, que já vai iniciar a construção.

Após pedido da prefeita Lidiane, o senador Jean também dialogou sobre a possibilidade de auxiliar a gestão municipal no setor da educação. Lidiane Marques relatou a falta de ônibus escolares e de uma creche também. “Temos dificuldades por aqui na educação”.

SANEAMENTO E PLANO DIRETOR

Tibau está em fase de implementação do seu plano municipal de saneamento e a gestão municipal também tem intenção de discutir o plano diretor. Questionado sobre como pode ajudar a cidade nesse sentido, o Senador Jean colocou à disposição da prefeita Lidiane Marques a sua equipe técnica.

“Temos um conselho de arquitetos que trabalham junto ao mandato e podemos aproximá-los de vocês para ajudarem no que for preciso, na revisão e orientação de projetos, etc”, afirmou.

Ao final do encontro virtual, Lidiane Marques elogiou a iniciativa do senador e agradeceu o contato. “Agradeço ao senador pela abertura do espaço. Acredito muito em um mandato que é construído com diálogo e quero manter essa parceria. O senador sempre colocou o seu gabinete à disposição de Tibau e nós aqui também estamos à disposição”, encerrou.

O Giro pelo RN continua sua série de lives pelo estado até fevereiro. Ainda nesta sexta (8), o destino é a cidade de Upanema.