Isolda participa de reunião com prefeituras pela eficácia da vacinação no RN

Nesta sexta-feira (8), a deputada estadual Isolda participou da reunião com a governadora, prefeitos, prefeitas e gestores dos municípios potiguares. A reunião teve como objetivo a apresentação do plano de vacinação e estratégias para garantir a eficácia do pacto pela vida no Rio Grande do Norte.

Na reunião, Fátima afirmou que o Governo do Estado garantirá a distribuição da vacina e pede que os municípios disponibilizem recursos e insumos.

Isolda acompanhou a reunião com atenção, apresentou dúvidas e sugestões ao plano de vacinação e parabenizou a governadora pela agilidade em organizar o plano para que o Estado esteja pronto no momento da chegada da vacina.

“Parabéns à governadora e à Sesap por deixar o nosso Estado pronto para receber a vacina. Diante do caos nacional, sabemos da importância do comprometimento dos Estados e municípios para garantir a imunização da população. O RN pode contar com toda a nossa dedicação nesta força tarefa para vacinação de todos os potiguares”.