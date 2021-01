Governo entrega 30 novos veículos as forças de segurança do RN. A entrega dos veículos aconteceu durante o lançamento da Operação Verão 2021, na manhã desta sexta-feira (8). Também foram entregues 1.340 coletes balísticos e 80 escudos balísticos. Os veículos e equipamentos já serão utilizados para reforçar a segurança de potiguares e turistas durante o verão do Estado; Os investimentos superam os R$ 8,6 milhões.

Durante o lançamento da Operação Verão 2021, realizado na manhã desta sexta-feira (8), o Governo do Rio Grande do Norte entregou 30 novos veículos para as forças de segurança do Estado.

Também foram entregues 340 coletes balísticos e 80 escudos balísticos. Os veículos e equipamentos já serão utilizados para reforçar a segurança de potiguares e turistas durante o verão do Estado.

Os investimentos superam os R$ 8,6 milhões, totalizando mais de R$ 15 milhões para a segurança pública em duas ações simultâneas, visto que o investimento total do Governo em diárias operacionais para a Operação Verão 2021 será de aproximadamente R$ 7 milhões.

Foram entregues:

3 Micro-ônibus para a PM – R$ 1.191.000,00;

1 Ônibus para a PM – R$ 616.800,00;

1 Micro-ônibus adaptado para policiamento do BPCHOQUE – R$ 481.000,00;

8 caminhonetes para o Corpo de Bombeiros – R$ 1.313.800,00;

5 ambulâncias para o Corpo de Bombeiros – R$ 1.275.890,00;

5 viaturas para o Itep – R$ 1.040.680,00;

1 Caminhão-baú para o PROERD – R$ 199.999,00;

1 ônibus e 5 furgões para a Polícia Penal – R$ 1,3 milhão;

1.340 coletes balísticos - R$ 1.141.103,80

80 Escudos Balísticos - R$ 544.000,00.