Polícia registra 4 mortes violentas nas últimas 24 horas na região de Mossoró

A Polícia registrou quatro ocorrências com mortes nas últimas 24 horas na região de Mossoró, sendo dois assassinatos, um acidente de trânsito e outro com energia.

No início da manhã deste domingo, 10, o cidadão identificado como Damião Severiano da Silva, de 48 anos, foi assassinado a facadas no município de Felipe Guerra/RN.

A Polícia Militar está sendo acionada para realizar as primeiras diligências, isolar o local da ocorrência e apoiar o trabalho pericial e as investigações da Polícia Civil.

Em Mossoró, a jovem Wenia Maria Soares da Silva, de 25 anos, avançou a preferencial na Duodécimo Rosado e foi atropelada por uma viatura policial.

O acidente aconteceu durante a madrugada, em frente a OAB. O corpo foi removido para exames na sede do ITEP. Neste local já aconteceram diversos acidentes.

Ainda em Mossoró, a dona de casa Edineide Dantas de Araújo morreu ao pisar num fio elétrico descascado no quintal de casa, onde lavava roupas neste sábado, 9.

O óbito foi confirmado pelo SAMU, que foi acionado ao local numa tentativa de socorrê-la. O corpo da vítima foi removido para exames na sede do ITEP.

Já na cidade de Assu, Érico da Costa Cunha, de 34 anos, estava caminhando pela Rua Adalberto Amorim, quando foi morto a tiros. Foi surpreendido.

O caso deve ser investigado pelo delegado local, Dr. Paulo Nilo. O corpo foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró-RN.

Com informações do Santana Notícias, Fim da Linha, PM, ITEP e fontes do MH.