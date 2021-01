O trabalho com a sonda rotativa, que está sendo feito no poço de Tibau, teve resultados positivos. Parte do material foi retirado e resta apenas cerca de um metro de equipamento, chamado de corpo da bomba, e os mancais radiais inferior e axial.

Um equipamento de grande porte, que irá encaixar nas peças que permanecem presas, teve que ser confeccionado em caráter de urgência, no sábado (9).

O equipamento, que irá “pescar” o resto do material preso ao poço, tem 30 centímetros de diâmetro e dois metros de altura. Ele será descido pela sonda e irá acoplar ao corpo da bomba, que será içada.

A sonda já retirou o bombeador, acoplamento e mancal radial superior. De acordo com o gerente da Regional Oeste, Márcio Bruno Dantas, o trabalho está dentro do esperado.

“Temos que respeitar as condições que vão sendo encontradas. Essa é uma operação que requer muito planejamento e cuidado. Queremos que tudo seja resolvido rapidamente, mas dependemos do desenvolvimento do trabalho”, ressalta.

A Companhia afirma que apenas após a retirada do restante dos equipamentos é que será possível dar uma previsão para o retorno do abastecimento em Tibau.