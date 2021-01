O caso aconteceu no bairro Abolição II. De acordo com a PM, um preso em liberdade monitorada, identificado como Wesley Barbosa de Sousa, sofreu uma tentativa de homicídio, sendo perseguido por um homem identificado apenas como “Tatá”. A perseguição teria começado no bairro Santo Antônio, próximo ao Posto 30 de Setembro. Ao chegar em frente ao Cidade do Abolição II, a vítima abandonou a motocicleta em que estavam na entrada do estabelecimento e se escondeu na câmara fria até a chegada da PM.