Jovem de 20 anos é morto a tiros na comunidade Moinho Novo, em Baraúna

Um homem de 20 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (13), no município de Baraúna, região oeste do Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu por volta das 20h30, na comunidade rural de Moinho Novo. A vítima foi identificada como Rayran da Silva Arrais.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima era moradora da Comunidade de Primavera. Ela estaria sendo perseguida pelos suspeitos desde o local onde morava, tendo sido alcançada na comunidade onde o crime aconteceu.

Rayran recebeu vários disparos pelas costas, tendo sido registrados mais de 30 perfurações no corpo dele. Os suspeitos fugiram logo após o crime, com destino ignorado.

O corpo de Rayran foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Mossoró, onde será necropsiado e, em seguida, liberado para a família realizar o sepultamento.

Ainda não há informações que possam identificar o atirador e nem sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil de Baraúna.