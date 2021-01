Criança é esfaqueada pelo pai em Umarizal; Alvo do agressor era a esposa

Um homem de 21 anos foi preso na noite desta quarta-feira (13) após agredir a esposa e acertar a filha, de um ano e dez meses, com uma golpe de faca na cabeça.

O caso aconteceu na cidade de Umarizal, na região Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava bebendo e começou uma discussão com a esposa.

Ele passou a agredir a mulher e armou-se com uma faca para atingi-la. No meio da ação, o agressor acabou acertando de raspão a cabeça da menina.

A PM foi acionada por vizinhos, que narraram a história. Eles também contaram que a mulher já havia sido agredida outras vezes.

O homem foi encontrado pelos policiais ainda na residência. Ele foi preso e levado para a delegacia da cidade.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital, onde receberam atendimento médico. A mãe e a menina estão bem.