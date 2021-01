Agricultor é morto após discussão sobre a poda de uma algaroba, em Umarizal

Um agricultor foi morto às 11h40 desta segunda-feira (18), no Bairro São José, no município de Umarizal, Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Francisco Janilson Soares, de 48 anos, conhecido por Karatê, natural de Caraúbas. Ele foi morto com apenas uma cutilada de faca peixeira no peito esquerdo.

O suspeito é Urbano Pinheiro de Medeiros, 46 anos, que também é agricultor. Janilson trabalhava para o pai de Urbano e o homicídio teria acontecido depois que os dois discutirem sobre uma poda de árvore.

A Polícia Militar de Umarizal explicou ao MOSSORÓ HOJE que as testemunhas relataram que pai de Urbano havia mandado Janilson arrancar uma algaroba no terreno que ele tem em um sítio do município de Martins.

No entanto, Janilson teria apenas realizado a poda da árvore. O fato gerou uma discussão, momento em que o agressor entrou em casa e voltou armado com a peixeira, tendo desferido apenas um golpe contra a vítima, que morreu ainda no local.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia de Mossoró foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. Após exame de Necropsia, ele será liberado para sepultamento.

O crime será investigado pela Polícia Civil.