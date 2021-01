Burocracia impede professor da Ufersa de assumir secretaria em Mossoró. Almir Mariano foi anunciado pelo prefeito Allyson Bezerra para titular da pasta de Desenvolvimento Social e Juventude. No entanto, nesta quarta-feira (20), o professor informou à gestão sobre a impossibilidade de assumir a secretaria, em razão da demora na sua cessão pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), onde é servidor efetivo.

O professor universitário Almir Mariano oficializou à Prefeitura de Mossoró, nesta quarta-feira (20), a impossibilidade de assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude. O nome de Almir foi anunciado pelo prefeito Allyson Bezerra no dia 24 de de dezembro de 2020.

O motivo alegado pelo professor é a demora na sua cessão pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), onde é servidor efetivo.



Pendente de análise na Procuradoria da Ufersa, a cessão ainda teria que tramitar no Ministério da Educação. Tais procedimentos excederiam o período de férias (janeiro) e inviabilizariam a cessão no prazo legal do servidor, que, por ter dedicação exclusiva, não pode acumular vínculos com universidade e Prefeitura.

Almir Mariano comunicou o impedimento de assumir a secretaria ao prefeito Allyson Bezerra, que agradeceu sua boa vontade em servir a Mossoró e a dedicação no período. O professor também demonstrou gratidão pelo convite do chefe do Executivo.

Responde interinamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude o consultor geral do Município, Humberto Fernandes. A Prefeitura de Mossoró anunciará, em breve, o nome do titular da pasta.