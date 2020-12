Pesquisador da UFERSA vai para o Desenvolvimento Social e Juventude

Almir Mariano é professor da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), é Doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pesquisador atuante em políticas públicas, onde possui destaque em ações de Regularização Fundiária de Interesse Social, possibilitando a comunidades carentes o acesso legítimo ao direito real de uso de suas moradias. Conheça os demais secretários já escolhidos