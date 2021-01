Por volta das 8h desta segunda-feira (25) um homem caiu de uma motocicleta, na Avenida Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia, e foi atropelado por uma retroescavadeira.

A vítima, que morreu no local, foi identificada como Francisco Monteiro Filho, de 51 anos. Ele trafegava em uma moto tipo Biz, sentido Alto de São Manoel/Centro, quando perdeu o controle do veículo e tombou.

O motorista da retroescavadeira informou à Polícia Militar que o homem seguia e, repentinamente, caiu na frente do veículo, que não teve tempo de frear. Não se sabe o que teria provocado a queda da vítima.

Um outro fato que chamou a atenção foi que testemunhas relataram que um popular teria retirado o celular da vítima do bolso dela, afirmando que ligaria para os familiares. Em seguida, fugiu com o aparelho.

De acordo com o DPRE, que também esteve no local, a retroescavadeira é um veículo que não tem autorização para transitar em rodovias como a Presidente Dutra. O veículo deveria estar sendo guinchado.

A PM realizou o isolamento do local até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia, para remoção do corpo e perícia do local. A causa oficial da morte de Francisco Monteiro deve ser esclarecida após os exames necroscópicos.