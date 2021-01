Homem é preso pela PM no momento em que ia matar “desafeto”, em Mossoró

Francisco David de Lima Silva, o "Deivinho", foi preso no Bairro Santo Antônio, no final da noite desta terça-feira (26). Ele foi encontrado com uma mochila contendo um revólver calibre .38, 12 munições, um capuz, além de uma calça jeans e uma camisa de manga longa preta. Ao ser preso, ele confessou que estava armado, porque iria “eliminar um desafeto”.