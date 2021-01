RN quita folha de janeiro e paga 13º de 2018 para quem ganha até R$ 3,5 mil

O pagamento do restante da folha de janeiro dos servidores do RN foi adiantado em um dia e será realizado nesta sexta-feira (29). O valor corresponde aos 70% restantes de quem recebe acima de R$ 4 mil [valor bruto] e o salário integral dos servidores lotados em pastas com recursos próprios. Também será quitado o 13º de 2018 para quem recebe até R$ 3,5 mil [valor líquido], para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas. No dia 15, foi pago aos servidores da Segurança Pública.