Natural de São Rafael, agricultor é morto a tiros no polo Maisa, em Mossoró

Na ocasião do ataque, o primeiro desta natureza este ano de 2021, na Maisa, e o nono em Mossoró, a vítima Edilson Pereira estava visitando uma residência de um conhecido no Assentamento Apodi. Ele ainda tentou correr, pulando o muro de uma casa perto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O presidente da Associação de Moradores do Assentamento Real, Edilson Pereira da Silva, de 54 anos, natural da cidade de São Rafael (RN), foi executado com vários tiros de pistola ao meio dia deste sábado, 30, no Assentamento Apodi, que fica na região da Maisa, distante 30 km da área urbana de Mossoró (RN).

Na ocasião do ataque, o primeiro desta natureza este ano de 2021, na Maisa, e o nono em Mossoró, a vítima estava visitando uma residência de um conhecido no Assentamento Apodi. Ele ainda tentou correr, pulando o muro de uma casa perto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada ao local e não encontrou os assassinos. Foi feito o isolamento para a Policia Civil e ao Instituto Técnico-científico de Perícia respectivamente iniciar as investigações e recolher o corpo para exames. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.