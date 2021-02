Fátima anuncia concursos para o Itep e para o quadro de oficiais da PMRN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, que o Estado vai realizar um novo concurso para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep/RN) e para Oficiais da Polícia Militar

O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais da governadora, no início da tarde. Para o Itep, ao todo, serão 276 vagas para 7 cargos, com salários que variam de R$2.800 a R$7.400.

Já com relação à Polícia Militar, serão 132 para oficiais combatentes e 79 vagas para o quadro médico da PM.

De acordo com o diretor do Itep, Marcos Brandão, o concurso visa, principalmente, aumentar o efetivo do órgão no interior do estado.

"Isso vai permitir uma reestruturação do Itep principalmente no interior, então a gente vai sanar as deficiências no Itep em relação ao plantão no interior, em relação à proximidade do Itep com a população do interior, que é muito importante. E ainda hoje é muito sofrida", disse.

Fátima reforçou que todos os quadros da segurança pública do RN vêm sendo reforçados. Falou sobre o concurso da Polícia Civil, que está em andamento no momento e lembrou que 1.022 novos policiais militares foram nomeados no final de 2020, além da turma que está em andamento no momento.

Além destes, a governadora Fátima Bezerra assinou, ainda em dezembro de 2020, na sede do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) que permite a convocação de 332 novos bombeiros militares aprovados no último concurso.



“Estamos realizando algo inédito no Rio Grande do Norte. É a 1ª vez na história que um Governo consegue viabilizar novas contratações para todas as forças de segurança do Estado. É isso, pessoal. Mais uma demonstração do nosso compromisso com a população. Bons estudos e boa sorte a todos e a todas”, disse a governadora Fátima.