Detran lança vistoria veicular eletrônica em todas as unidades do RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) iniciou a ampliação da Vistoria Veicular Eletrônica em Natal e Ciretrans. O lançamento do serviço aconteceu nesta segunda-feira (01), com a entrega dos equipamentos para todas as unidades do estado.

O serviço será conduzido unicamente de forma eletrônica, permitindo maior agilidade na execução. De acordo com o diretor-geral do Detran, Jonielson Oliveira, o novo formato de Vistoria também permitirá a descentralização da emissão de documentos nas unidades do interior do estado.

A direção do Detran destaca que o sistema a ser utilizado na Vistoria Eletrônica foi totalmente desenvolvido e implementado pela equipe de informática de servidores do próprio Detran/RN.

Com os novos equipamentos de captura de imagens e leitura de placa, a identificação dos veículos será mais fácil e rápida, sendo possível o rastreamento pelo sistema do Detran.

O processo de Vistoria agora será registrado e enviado para o banco de dados do Detran de forma automática.

"Os dados serão armazenados no sistema do órgão, guardando os registros das imagens em foto e vídeo, evitando tentativas de fraudes. É a modernização possibilitando mais segurança para os usuários e para o Departamento de Trânsito", enfatizou o diretor geral.

A Vistoria Veicular Eletrônica é mais um serviço do Detran que somente será feito com agendamento prévio no site www.detran.rn.gov.br.

Na página principal, no ícone "Agendamento", o usuário escolhe a opção "Veículos", depois seleciona "Vistoria". O serviço agendado oferece a comodidade de marcar dia e horário, reduzindo as filas e o tempo de espera do usuário nas unidades do Detran.