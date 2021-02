A Governadora do RN realizou, nesta terça-feira (2), a leitura da mensagem anual que abre os trabalhos legislativos do ano de 2021. Na ocasião, a chefe do Executivo prestou contas sobre as principais ações tomadas ao longo de 2020 em todas as áreas, mas principalmente com relação à saúde, em um ano que foi atravessado por uma pandemia global e que mobilizou esforços e recursos, nunca antes imaginados, para a área da saúde.