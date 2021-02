Recém nascido engasgado é salvo por policiais do DPRE de Mossoró. O pequeno Heitor Cauã, de apenas 23 dias de vida, teria se engasgado com restos de secreções ainda decorrentes do parto. Desesperada, a mãe do bebê abordou os Policiais da VTR TOR 01 por volta das 12h desta terça-feira (2), próximo ao viaduto de saída para Natal. A criança já estava sem fôlego quando recebeu os primeiros socorros e foi levada às pressas, na viatura, para a UPA do Alto de São Manoel. A agilidade dos PMs foi fundamental para salvar o menino.

FOTO: CEDIDA/SGT SILVESTRE