Suspeitos invadem sítio e matam agricultor em Messias Targino

Um agricultor foi morto na noite desta terça-feira (2), no município de Messias Targino, região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

O caso aconteceu por volta das 22h. O crime aconteceu no sítio da vítima, identificada até o momento apenas como João Neto da Silva, de 60 anos.

O delegado Aroldo Chaves, que responde pela delegacia de Messias Targino, confirmou ao MOSSORÓ HOJE que a investigação segue a linha do latrocínio.

O agricultor teria reagido à tentativa de assalto e foi baleado no ombro, tendo morrido devido a perda de sangue. Com ele, ainda foi encontrada uma faca do tipo peixeira, que o delegado acredita que o João tenha usado para tentar se defender.

Após o crime, os criminosos fugiram do local. A Polícia Militar desmentiu a informação de que João teria tido o corpo atingido por golpes de faca após a morte.

Os policiais seguem fazendo diligências na região à procura dos suspeitos. De acordo com Aroldo Chaves, uma pessoa apontada como suspeita já chegou a ser ouvida, mas não há indícios que a ligue ao crime, tendo inclusive um álibi forte para o momento.

Ainda segundo informações colhidas pela PM, testemunhas relataram que João não tinha inimizades na região e que havia adquirido o sítio há poucas semanas.