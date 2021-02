Jovem de 23 anos é morto a tiros na Av. Rio Branco, no Santo Antônio

A cidade de Mossoró registrou mais um crime de homicídio. O caso aconteceu por volta das 14h40 desta quarta-feira (3), na Av. Rio Branco, próximo ao Posto 30 de Setembro.

A vítima foi identificada como Pedro Lucas da Silva Barbosa, de 23 anos, conhecido como Luquinhas do Vuco-Vuco.

De acordo com informações do perito Bene Lemuel, no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), a vítima foi morta com cerca de 3 disparos de arma de fogo, sendo uma pistola e uma outra de grosso calibre, provavelmente, uma 12 milímetros.

No local, prevalece a lei do silêncio. Ninguém quis comentar o caso com a polícia. Segundo o delegado Valtair Camilo, titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, afirmou que, até o momento, se sabe que Lucas foi abordado por um veículo, de onde saíram os disparos.

O delegado afirmou ainda que não é possível saber quantas pessoas participaram do crime, nem qual era o veículo que abordou o rapaz.

Lucas já tinha passagem pelo sistema prisional, por um crime cometido no ano de 2017. O corpo do jovem foi removido para a sede do Itep, onde será necropsiado e liberado para sepultamento.

O crime será investigado pela DHM.