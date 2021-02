Prefeito pede reforço policial para o município de Governador Dix Sept Rosado

Onda de Assaltos e até assassinatos na cidade e principalmente na zona rural preocupa o prefeito Artur Vale, que esteve reunido com o comandante do II Batalhão de Policia MIlitar, de Mossoró, cobrando reforço na segurança. O comandante, de imediato, já destinou mais 2 policiais e determinou também ondas do GTO e Força Táctica na cidade e zona rural

O novo prefeito de Governador Dix Sept Rosado, Artur Vale, solicitou reforço na segurança do município, para combater onda de assaltos na zona rural e urbana. O gestor também diz que está preocupado com ocorrências de assassinatos no município. “Temos vivenciado momentos e terror no município”, acrescenta o prefeito, assegurando que vai buscar soluções.

Em reunião com o comandante do II Batalhão de Polícia Militar de Mossoró o tenente coronel João Carlos Augusto de Sousa, nesta quarta-feira, 3, o prefeito Artur Vale já recebeu informação de que Governador Dix Sept Rosado receberá reforço de mais dois policiais fixos, que vão atuar em conjunto com os que já estão a serviço no Destacamento Local.

O tenente coronel Carlos Sousa determinou também que fossem realizadas rondas do Grupo Tático Operacional e a Força Tática tanto na cidade como nas principais comunidades rurais do município, para combater a onda de assaltos que assusta os moradores.

Artur Vale avaliou a audiência com o Comandante como bastante produtiva e informou que vai buscar mais melhorias em audiência com o secretário estadual da Segurança Pública da Defesa Social, Coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, nesta quinta-feira (04), em Natal.

O prefeito externou que vai solicitar aumento de efetivo, mais uma viatura, diárias operacionais através do RN Seguro e a instalação da 3ª Companhia de Polícia Militar em Governador Dix-Sept Rosado, que atualmente funciona dentro do 2° Batalhão.

Artur Vae aceita discutir um convênio entre o Município e o Estado para a área da segurança também será discutido. “Estamos cumprindo o compromisso de buscar melhorias para o nosso município também na área da segurança pública. Não podemos ficar parados, temos que dar a resposta que a população espera.”, declarou Artur Vale.