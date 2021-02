Morto em Porto do Mangue era ligado ao Sindicato do RN, diz PM

Nesta quarta-feira (3) a Polícia Militar registrou um crime de homicídio em Porto do Mangue, município da região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Luiz Antônio do Nascimento, de 27 anos. O crime aconteceu no final da noite.

Segundo informou a PM ao MOSSORÓ HOJE, Luiz estava na porta de sua residência, localizada na rua da Areia, quando o autor do crime se aproximou já realizando disparos. Luiz foi atingido com cerca de 3 tiros e morreu na hora.

Ainda de acordo com os policiais, a população ouviu apenas os disparos. Ninguém no local soube informar quantas pessoas participaram do crime e se estavam em um veículo ou a pé.

A motivação do crime é desconhecida, mas pode estar ligada a briga entre facções criminosas. Segundo informou a PM, Luiz já tinha passagem pelo sistema prisional e era membro do Sindicato do RN.

O corpo do homem foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), em Mossoró. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.