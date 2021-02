Paraibano é morto com vários tiros na comunidade do Pau Branco/Maisa

Vítima Moisés Duarte estava saindo de um forró acompanhado com a namorada quando foi alvejado várias vezes e morreu no local. A PM local acionou a Policia Civil, que é quem vai investigar o caso, e também o ITEP para remover o corpo para exames mais apurados

No início da madrugada deste sábado, 5, o paraibano Moisés Viana Duarte, de 27 anos, foi morto com vários tiros na localidade de Pau Branco, quase divisa com o Ceará (CE).

Natural da cidade de Guarabira, Moisés Duarte residente na região chamada de Sem Teto, que fica anexo a comunidade central da Maísa, distante 30 km da cidade de Mossoró.

A vítima passou a noite de sexta-feira, 4, se divertindo com amigos no bar na localidade de Pau Branco. No início da madrugada, foi sair do local ao lado da namorada.

Na saída, foi surpreendido com os tiros. Vários. Morreu no local. Os assassinos teriam fugido numa motocicleta Bros, segundo relatou os moradores do Mossoró Hoje.

A Polícia Militar do Polo Maísa, que reúne quase 20 mil moradores, foi acionada ao local, que por sua vez acionou a Policia Civil e também o Instituto Técnico-científico de Perícia.

No local da ocorrência, a violência empregada pelos assassinos, demonstra, que eles estavam com muita raiva da vítima. Estes fatos foram anotados pelos policiais civis.

O corpo de Moisés Duarte foi removido pelos peritos do ITEP para exames mais apurados na sede do órgão, em Mossoró. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.