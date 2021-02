Mossoró: Idosos acamados serão vacinados contra covid19 em casa; é preciso agendar

A vacinação dos idosos em Mossoró continuará com a chegada de mais doses, anunciada pelo Governo do Estado, prevista para próxima semana. “Quando for confirmada a chegada da nova remessa, a vacinação nos postos de saúde seguirá assim que for distribuída, porém, ainda sem data e quantitativo definidos”, informa a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

A partir da segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde distribuirá para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) as vacinas dos idosos acamados de cada área de abrangência das UBSs. As equipes aplicarão as vacinas na casa dos idosos, mediante agendamento, a ser feito pelos agentes de saúde. Esta é a segunda etapa de vacinação de idosos contra a covid19.

Veja mais

Agendamentos

Já os idosos não acamados e que residem em áreas de atuação dos agentes comunitários de saúde, precisarão agendar o dia que devem ir à respectiva UBS receber a vacina.

Esse agendamento deverá ocorrer conforme calendário de escalonamento dos idosos por grupos de faixa etária, visando organizar melhor o atendimento, evitando aglomerações nos dias da vacinação. “Começaremos priorizando os idosos a partir dos 90 anos, seguidos dos demais, mediante a disponibilidade de doses”, afirma Morgana.

Assim que os idosos de 90 anos forem vacinados, a imunização continuará para os de 85 a 89 anos, depois 80 a 84 anos e, em seguida, 75 a 79 anos.

O calendário deverá ser divulgado logo que o município tiver informação precisa da quantidade de vacinas que receberá na próxima remessa.

Já os idosos das áreas que não possuem agente comunitário de saúde, eles deverão se dirigir aos postos de vacinação, de acordo com a faixa etária definida para cada período do calendário a ser divulgado.

Mais vacinas

A Secretaria Municipal de Saúde reitera que a expectativa do município é que essas doses sejam enviadas pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) até terça-feira, 9. Até esta data, o calendário de agendamento por faixa etária com os agentes de saúde será divulgado, para que não ocorram aglomerações.

“É muito importante que os idosos aguardem o seu dia de agendamento para receber a vacina, evitando aglomerações. Faz-se necessário o esforço de todos para que esse momento tão importante transcorra com tranquilidade”, reforça a titular da Saúde.