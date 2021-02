Governo do RN e Instituto Federal renovam acordo de cooperação. A parceria foi iniciada em 2019 e abrange ações da competência de cinco secretarias estaduais. Entre estas ações estão a transferência de tecnologia para a Secretaria de Administração implantar o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), a criação de aplicativos para a Sethas, com foco na gestão social, uma nova plataforma para a secretaria estadual de educação, além de capacitações para atividades produtivas como a fabricação de queijo.

O Governo do Estado renovou, nesta segunda-feira (8), o acordo de cooperação com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

A parceria foi iniciada em 2019 e abrange ações da competência de cinco secretarias estaduais: Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Gestão de Projetos e Articulação Institucional; Administração e Recursos Humanos; Planejamento e Finanças; Desenvolvimento Econômico.

Entre as ações estão a transferência de tecnologia para a Secretaria de Administração implantar o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), a criação de aplicativos para a Sethas, com foco na gestão social, uma nova plataforma para a secretaria estadual de educação, além de capacitações para atividades produtivas como a fabricação de queijo.

A parceria é financiada pela administração estadual, com recursos da Fapern e da Funcern. O IFRN disponibilizará equipes técnica e de pesquisa, além de implementar, supervisionar, acompanhar, coordenar e fiscalizar a execução das iniciativas.

"É com alegria que retomamos esta parceria que vai promover a inovação e o aperfeiçoamento tecnológico em prol do fortalecimento do estado como um todo", afirmou a governadora, professora Fátima Bezerra.

Ela ainda acrescentou: "Estamos estreitando laços institucionais, aproveitando a expertise do IFRN, assegurando mais qualidade à educação profissional. Temos muitos desafios, entre eles o de ampliar a rede estadual de educação profissional no RN".

Fátima Bezerra informou que o Governo trabalha para instalar 12 novos centros de educação profissionalizante e para isso a parceria com o IFRN é fundamental.

Ela destacou que os centros de formação profissional do Estado devem seguir o modelo do IFRN, que oferece cursos voltados para a realidade das regiões onde estão sediados.

A secretária adjunta da Educação, Márcia Alves, disse que o momento é de fortalecer a educação pública, inclusive proporcionando oportunidade de aperfeiçoamento aos educadores.

A titular da secretaria de Administração, Virgínia Ferreira, citou a implantação do SUAP, que vai modernizar o sistema de controle dos recursos humanos do Estado.

"Através de um App e do celular, o servidor poderá acompanhar toda a sua vida profissional", explicou. Este sistema está em fase de implantação e deverá ser efetivamente concluído até o final do ano.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, lembrou que as parcerias com o IFRN vem desde o início da atual gestão.

"Inclusive o Instituto participa das seis câmaras setoriais que implantamos para destravar processos e impulsionar o nosso desenvolvimento".

Calado destacou ainda a atuação do IFRN na formação de profissionais para o setor da energia eólica no RN.

“A parceria com o IFRN também vai permitir a instalação no RN do primeiro Centro de Certificação e Lapidação de Gemas no RN, em Currais Novos. O IFRN tem expertise no setor mineral e muito poderá contribuir com o Estado".

No campo da saúde pública, a parceria com o IFRN vai contribuir para a manutenção do parque tecnológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e na instalação da Rede Estadual de Educação Permanente para a Saúde.

"Ampliamos muito os equipamentos utilizados na saúde pública estadual e estamos consolidando a nossa rede de educação permanente. Por isso é muito importante as parcerias com o IFRN, que tem curso técnico em equipamentos biomédicos e com as universidades", registrou a secretária adjunta da Sesap, Maura Sobreira, ao lembrar que o IFRN teve atuação valorosa na produção de EPIs para o combate à pandemia da Covid-19 e na elaboração, junto com o LAIS da UFRN, na criação do sistema RN Mais Vacina.

Na área da agricultura, pecuária e pesca, a parceria que já existe com as unidades de Assu e Apodi, por exemplo, será ampliada, sempre observando as potencialidades regionais.

O reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo, disse que "o Instituto estreita relações com a sociedade, envolvendo as atividades de ensino, pesquisa, extensão e repasse de tecnologia, contribuindo com o RN como um todo. Isso é bom para IFRN, para alunos e para a sociedade".