Fortalecimento do combate à violência contra a mulher é discutido em Tibau

As secretarias de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente e Assistência Social, do município de Tibau, receberam a coordenação da Casa do Acolhimento Anatália de Melo Alves, para tratar do fortalecimento entre o Poder Público municipal e as demais esferas do governo no combate à violência contra a mulher.

A pauta do encontro, que aconteceu na terça-feira (9), tratou sobre a importância do apoio às mulheres em situação de violência domiciliar e na identificação, acolhimento e acompanhamento das mesmas.

A parceria tem o objetivo de fortalecer a rede municipal na proteção das mulheres vítimas de violência, bem como encontrar caminhos para que elas empoderem-se e possam se reintegrar na sociedade como sujeito social com direitos assegurados.

Esse pensamento foi corroborado por todas que participaram da reunião, que contou também com a participação da vereadora Conceição Gomes “Preta”, representando o Legislativo de Tibau.

“Esse trabalho é de fundamental importância e precisamos que a sociedade como um todo possa agregar para o fortalecimento dessa luta que é de todos”, comentou a vereadora Preta.