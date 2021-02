Detran/RN vai funcionar no carnaval para serviços previamente agendados

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) comunica que todas as unidades do estado estarão abertas durante os dias de Carnaval.

O atendimento seguirá serviços e horários de cada unidade, mas só serão atendidos os usuários que fizeram o agendamento previamente pelo site.

O órgão reforça que os usuários que estão com serviços agendados durante o período carnavalesco, precisam pagar as taxas até esta sexta-feira (12), tendo em vista que os bancos não funcionarão nesses períodos. É importante chegar ao Detran com os débitos já baixados no sistema.

A abertura no período de Carnaval segue o Decreto Estadual n° 30.369/2021, de 02 de fevereiro, que suspendeu os pontos facultativos nos órgãos e entidades da Administração Pública direta ou indireta, que eram previstos para os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021.

Na quarta-feira, dia 17, o setor de Vistoria de Veículos da sede, em Natal, funcionará apenas para expediente interno e treinamento da equipe; nos demais dias o atendimento segue normalmente com todos os serviços prestados pela área de Registro de Veículos.

O setor de Habilitação vai funcionar para testes Práticos e Teóricos, Abertura de processo de CNH, Impedimento, Gerência Renach e Entrega de CNH que estavam no Detran.

Para marcar os serviços, o usuário deve acessar o site do Detran no endereço www.detran.rn.gov.br e selecionar a opção “Agendamentos” na parte central da página inicial. Em seguida, escolher a opção para qual deseja ser atendido.