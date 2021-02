Ataque deixa cinco baleados; dois morreram no Tarcísio Maia

As vítimas estavam brincando em via pública de urso de carnaval, quando o atirador se aproximou repentinamente e começou a atirar, tendo baleado 1 de raspão e 2 com mais gravidade na cabeça

Um ataque a tiros a um grupo de adolescente que brincavam de urso de carnaval no bairro Aeroporto II, em Mossoró, na noite deste domingo (15), deixou 5 feridos, sendo que dois morreram no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Após o ataque, a Polícia Militar foi acionada ao local junto com a ambulância do SAMU. O blogueiro Nilson Ferreira, após conversar com policiais que estava no local, informou que eram 5 vítimas, sendo que dois teriam sido vítima de tiros de raspão.

Quanto aos outros três, uma fonte no Hospital Regional Tarcísio Maia informou que um jovem conhecido por Israel Ridson dos Santos, de 26 anos, residente no bairro Belo Horizonte, faleceu pouco tempo depois em função de um tiro que sofreu na cabeça.

O amigo dele, Leonardo Rodrigues Gomes de Oliveira, o Leozinho, de 21 anos, também baleado na cabeça (duas vezes), morreu logo em seguida. Ele morava no bairro Aeroporto, perto de onde aconteceu o ataque à tiros.

O terceiro baleado é uma jovem, que, após receber os primeiros socorros, foi liberada do hospital. O ataque foi registrado na Delegacia de Plantão, devendo ser encaminhado para investigação na Divisão de Homicídios de Mossoró.