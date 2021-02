4 baleados em Mossoró nas últimas 24 horas: 2 não resistiram

Guerra urbana, na cidade de Mossoró: Mecânico foi morto a tiros no Bairro Dix Sept Rosado; assaltantes atiram em vítima no Grande Alto São Manoel; assaltante morre e confronto com a PM; ataque na Favela do Fio deixa um baleado na manhã deste sábado

A Polícia Militar registrou mais dois mortos a tiros na cidade de Mossoró, assim como também dois baleados levados para o Hospital Regional Tarcísio Maia nas últimas 24 horas.

O primeiro caso foi registrado no final da manhã desta sexta-feira, 19. Mecânico Diego Saraiva de Paula, de 31 anos, estava trabalhando quando os atiradores chegaram e o mataram.

Diego foi morto no Bairro Dix Sept Rosado (Bom Pastor), na área urbana de Mossoró, mas ele reside no Sítio Barreira Vermelha. Ele foi executado com tiros de pistolas calibre .40.

A vítima é filha do agricultor Francisco Menezes de Paula que foi assassinado e queimado no ano de 2017, na região do Polo do Jucuri, trecho entre Mossoró e Apodi.

Veja mais

Corpo carbonizado é encontrado na zona rural de Mossoró

Em outro caso de ferido a tiros nas últimas 24 horas teve como vítima Nazareno Raimundo da Silva, de 50 anos. Ele foi baleado por assaltantes, no Grande Alto São Manoel.



Baleado no peito, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento, de onde foi transferido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde se encontra internado.

A terceira ocorrência de tiros, foi no Bairro Dom Jaime Câmara. A Policia Militar estava efetuando a apreensão de veículos tomados de assalto, quando começou o tiroteio.

O suspeito (identificado no ITEP) Lucas Vinícius Batista de Oliveira, de 21 anos, foi baleado e levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu. O corpo foi removido para exames e ser identificado no ITEP .

Já na manhã deste sábado, na Rua José Malaquias, no Favela do Fio, zona oeste da cidade, 4 homens num Gol abriram fogo contra um homem que lá se encontrava.

A vítima, menor de idade (nome preservado), conseguiu se refugiar dentro de uma casa e foi socorrido por populares para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde se encontra internado.