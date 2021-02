A vítima, ainda não identificada, está com as mãos amarradas para trás e com partes do corpo queimadas. O homem foi encontrado por populares, por volta das 8h30 desta segunda-feira (22), em uma estrada que liga a região das Malvinas com o sítio Barrinha. Policiais civis e militares estão no local e aguardam a chegada do Itep para realização da perícia.